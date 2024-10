Moldávia apoia adesão à UE em referendo acirrado

Após a divulgação do resultado, Sandu, que é defensora de uma aproximação do país com a União Europeia, condenou um "ataque sem precedentes" de "grupos criminosos" que a teriam prejudicado.

Já o porta-voz da Política Externa da União Europeia, Peter Stano, disse que houve "interferência sem precedentes" da Rússia antes da votação ontem.

"O país tem sido sujeito a interferências maliciosas e manipulação de informação, não nas últimas semanas ou dias, e a UE verificou isso no território", declarou ele.

Por outro lado, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que Sandu deve "fornecer provas" das suas acusações de interferência nas eleições do país. "Estas são acusações muito graves e devem ser apresentadas provas ao público", acrescentou o russo, citado pela agência Tass. (ANSA).

