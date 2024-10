Conselho da Europa acusa polícia da Itália de racismo

Desta forma, pede ao governo italiano um estudo completo e independente sobre a situação, com o objetivo de "identificar e abordar qualquer prática de discriminação racial por parte dos serviços responsáveis pela aplicação da lei". Estrasburgo avaliará então, dentro de dois anos, se a recomendação foi seguida.

Além disso, o ECRI observou com séria preocupação que o discurso público italiano se tornou cada vez mais xenófobo nos últimos anos e que as discussões políticas assumiram tons altamente divisivos e antagônicos, em particular em relação aos refugiados, requerentes de asilos e migrantes, bem como cidadãos italianos com antecedentes migratórios, ciganos e a comunidade LGBTQIA+.

"Infelizmente, um certo número de declarações e comentários considerados depreciativos e cheios de ódio são de políticos e funcionários públicos de alto nível, especialmente em períodos eleitorais", acrescentou o texto.

O órgão do Conselho da Europa também acredita que "os partidos devem adotar códigos de conduta apropriados que proíbam o uso de discurso de ódio, convidar os seus membros e seguidores a absterem-se de pronunciá-lo, apoiá-lo ou divulgá-lo e aplicar sanções caso não o façam".

Por sua vez, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, publicou uma mensagem em suas redes sociais na qual critica o relatório e enfatiza que as forças policiais do seu país merecem respeito.

"Nossas forças de segurança são compostas por homens e mulheres que, todos os dias, trabalham com dedicação e abnegação para garantir a segurança de todos os cidadãos, sem distinções", declarou a premiê.