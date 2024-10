Conselho Supremo de Defesa da Itália critica ataques à Unifil

ROMA, 23 OUT (ANSA) - O Conselho Supremo de Defesa (CSD) da Itália considerou "inaceitáveis" os ataques de Israel contra as bases da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), em meio aos confrontos com os militantes do grupo xiita Hezbollah.

Em comunicado divulgado pelo Palácio do Quirinale, é destacado que "a segurança e proteção do pessoal da Unifil continuam sendo centrais", principalmente porque a presença dos militares "é fundamental para a estabilização da região".

"O Conselho considera inaceitáveis os ataques às forças de manutenção da paz da ONU por parte do Exército israelense e reforça que todas as partes têm a obrigação, nos termos da Resolução 1701, bem como do direito internacional, de garantir a segurança do pessoal e das instalações da ONU", diz o texto.