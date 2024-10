Itália exerce papel fundamental para paz, diz vice-premiê

PESCARA, 24 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, destacou nesta quinta-feira (24) o papel de Roma em uma cúpula do G7 em Pescara, no sul do país, que reuniu israelenses, libaneses e palestinos.

O político afirmou que a discussão entre os participantes sobre como auxiliar a população civil da Faixa de Gaza representou um "acontecimento extraordinário".

"Significa que a Itália é capaz de desempenhar um papel importante e de ser protagonista de iniciativas políticas para aliviar o sofrimento dos civis, mas também para construir a paz e um cessar-fogo tanto no Líbano como em Gaza", disse.