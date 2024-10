Consumo de macarrão no mundo ultrapassa 16 milhões de toneladas

"Em 2023, as exportações agroalimentares de nosso país alcançaram o nível recorde de 63 bilhões de euros (R$ 382 bilhões), com crescimento de 7%. Uma tendência que se confirma também nos primeiros seis meses de 2024, com incremento de 7,5%", acrescentou.

A conferência foi realizada por ocasião do Dia Mundial da Pasta, celebrado nesta sexta-feira (25) com uma série de eventos por toda a Itália, onde as famílias gastam quase 4 bilhões de euros por ano com macarrão, segundo a Confederação Nacional dos Cultivadores Diretos (Coldiretti).

De acordo com a entidade, os italianos comem em média 23,1 quilos de massa por ano, enquanto as exportações de marcas "made in Italy" cresceram 6% nos primeiros sete meses de 2024.

Alemanha, Estados Unidos e França são os principais destinos.

