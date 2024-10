Brasil expressa 'preocupação' e condena ataque de Israel a Irã

SÃO PAULO, 26 OUT (ANSA) - O governo brasileiro anunciou neste sábado (26) que acompanha com "preocupação" os ataques aéreos israelenses contra o Irã e condenou a escalada do conflito no Oriente Médio.

Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o Brasil também "renova seu apelo a todas as partes envolvidas para que exerçam máxima contenção".

Além disso, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva "reitera sua convicção acerca de necessidade de amplo cessar-fogo em todo o Oriente Médio".