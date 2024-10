Brasileiras defendem mulheres, mas apoiam Papa sobre diaconisas

SÃO PAULO, 26 OUT (ANSA) - Por Luciana Ribeiro - Duas brasileiras convidadas para participar do Sínodo dos Bispos de 2024, que se encerra no Vaticano neste domingo (27), apoiaram a decisão do papa Francisco de barrar neste momento as discussões sobre a ordenação de mulheres para o diaconato.

O posicionamento do pontífice, que acredita que a questão "ainda não está madura", foi divulgado no último dia 21 de outubro pelo prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, cardeal Victor Manuel Fernández, aos membros da reunião episcopal.

Em entrevista à ANSA, Sônia Gomes de Oliveira, presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil (CNLB), e Maria Cristina dos Anjos, assessora nacional para Migração e Refúgio da Cáritas Brasileira, apoiaram a decisão, apesar de ser um "tema muito sensível" que precisa ser "dialogado de acordo com a sensibilidade" - ambas integram o grupo de 70 católicos escolhidos por Jorge Bergoglio para participar do Sínodo.