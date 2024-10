Escola italiana de SP ganha nova presidente: 'Pequena joia'

Arcari, curiosamente, é descendente de alemães, mas se tornou italiana após o casamento e hoje não esconde a paixão pelo "Belpaese". Com tripla cidadania, ela também desenvolveu laços "intensos" com a comunidade italiana em São Paulo e já realizou trabalhos pro bono para instituições como o Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro (Icib), o Instituto Bardi - Casa de Vidro e a própria Montale, da qual foi vice-presidente.

"Alguns brincaram comigo e falaram: 'Esquece, você não é mais alemã'", conta Arcari, que tem dois filhos na Montale, um no primeiro e outra no terceiro ano do Liceo (etapa equivalente ao Ensino Médio), ambos com passagem anterior por uma escola alemã.

"Eles mudaram completamente desde que entraram na Montale, têm uma capacidade de argumentação incrível, se discute filosofia na mesa de jantar, é outra cabeça", diz.

A nova presidente comanda o escritório de arquitetura Arcari Cimini, que tem sedes no Brasil, na Itália e na Suíça e já participou da Bienal de Veneza, em 2018. Desde 2007, trabalha diretamente com escolas e desenvolveu projetos para melhorar a qualidade do ambiente de estudos.

Segundo ela, a "arquitetura é o terceiro educador", após os pais e os professores, e pode contribuir para o desenvolvimento dos estudantes. "A Montale é perfeita no sentido pedagógico, é uma pequena joia. Acho que está precisando somente de uma melhoria da infraestrutura para poder voar", afirma.

Para alcançar esse objetivo, Arcari pretende "conversar com todo mundo", com um modelo de gestão aberto e inclusivo, e trabalhar com o marketing em busca de parcerias - a escola já tem um acordo com a Costa Crociere para patrocinar a sala de podcast.