Itália celebra 70 anos do retorno da cidade de Trieste

No dia 26 de outubro de 1954, a "Piazza Grande" de Trieste, hoje Piazza Unità d'Italia, uma multidão se reuniu na praça e, ao meio-dia, o então prefeito Giovanni Bartoli proclamou: "A Itália está de volta!". Na sequência, a multidão entusiasmada "enlouqueceu" de alegria em um suspiro coletivo. A bandeira tricolor tremulou no morro San Giusto.

Não foi apenas uma questão local: aquela parte de terra que incluía Trieste e a sua província era a última peça que faltava para completar o "quebra-cabeça" da Itália do pós-guerra.

Hoje, a cidade de cerca de 200 mil habitantes, situada no nordeste italiano, em uma estreita faixa de terra entre o Mar Adriático e a fronteira com a Eslovênia, foi homenageada durante a cerimônia de hasteamento da bandeira na Piazza Unità d'Italia.

"Trieste já não é a cidade na periferia da Itália e da Europa, mas sim o centro de uma Europa enraizada em uma identidade comum feita de raízes, liberdade, democracia, trabalho e oportunidades", diz uma mensagem enviada pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, por ocasião da comemoração.

De acordo com ela, esta "é uma cidade que, pela sua posição geográfica, está no centro de eixos estratégicos e pode aspirar a tornar-se uma grande plataforma logística projetada para o Adriático e, portanto, para o Mediterrâneo e mais além".

No texto, Meloni falou ainda das "grandes perspectivas de crescimento" para Trieste, "que poderia surgir do desenvolvimento do corredor econômico Índia, Oriente Médio e Europa, que a Itália contribuiu para dar vida no G20".