Mais dois supostos casos de feminicídio chocam Itália

Segundo ela, o suspeito estava obcecado pela adolescente, que tentou de todas as maneiras se livrar dele, mas acabou sendo vítima de feminicídio.

Até agora, a Itália registrou mais de 90 casos de feminicídios em 2024, sendo cinco deles somente na última semana, informou o Ministério do Interior no dia em que o jovem Filippo Turetta compareceu a um tribunal para falar sobre o assassinato brutal de sua ex-namorada Giulia Cecchettin, no ano passado, em um caso que chocou o país e destacou o seu problema com a violência baseada no gênero. (ANSA).

