Obra de arte de italiano feita com banana vai a leilão

ROMA, 26 OUT (ANSA) - A icônica obra do escultor italiano Maurizio Cattelan, que consiste em uma banana grudada na parede com fita adesiva, vai a leilão pela primeira vez, com uma estimativa inicial de pelo menos US$ 1 milhão.

O valor é considerado surpreendente para a obra conceitual do artista de 64 anos, que venceu uma batalha judicial nos Estados Unidos sobre a propriedade intelectual da chamada "Comedian", que provocou furor na feira Art Basel Miami Beach em 2019 e seu certificado foi vendido na ocasião por US$ 120 mil.

A casa de leilões Sotheby's oferecerá a obra, uma das três edições, ao maior lance no dia 20 de novembro em Nova York. O comprador receberá um rolo de fita adesiva e uma banana, o certificado de autenticidade e instruções de instalação.