SÃO PAULO, 27 OUT (ANSA) - As urnas em 51 cidades do Brasil foram fechadas às 17h (horário local) deste domingo (27) e foi iniciada a apuração dos votos do segundo turno das eleições municipais de 2024. (ANSA).

