Bolsonarista perde no 2º turno em Belém, sede da COP30

SÃO PAULO, 27 OUT (ANSA) - O candidato bolsonarista Éder Mauro (PL) perdeu o segundo turno das eleições para prefeito de Belém (PA), sede da cúpula climática da ONU em 2025, a COP30, que colocará a Amazônia no centro das discussões sobre a preservação do planeta.

Igor Normando (MDB), indicado pelo seu primo e governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e que recebeu o apoio do PT no segundo turno obteve 56,36% dos votos válidos, contra 43,64% de Mauro, integrante da "bancada do garimpo" na Assembleia estadual e que já definiu as previsões sobre o aquecimento global como "exageradas".

O resultado é uma vitória pessoal para Barbalho, que terá um parente e aliado na Prefeitura de Belém no ano da COP30, que pode servir de trampolim para o governador ser vice na eventual chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição em 2026.