Caminhão atropela pedestres em Israel e deixa morto e feridos

TEL AVIV, 27 OUT (ANSA) - Um caminhão invadiu um ponto de ônibus no norte de Tel Aviv, em Israel, e deixou um morto e ao menos 40 pessoas feridas, sendo 10 delas em estado grave.

Segundo as autoridades locais, as causas do ocorrido estão sendo investigadas, mas acredita-se que o atropelamento seja um ataque terrorista.

O caminhão invadiu o cruzamento de Glilot, perto de Herzliya, uma área onde estão localizados o quartel-general do Mossad (agência de espionagem e inteligência de Israel) e várias unidades das Forças de Defesa de Israel, incluindo da inteligência.