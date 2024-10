Papa lamenta destruição de escolas e hospitais na guerra

CIDADE DO VATICANO, 27 OUT (ANSA) - O papa Francisco expressou neste domingo (27) sua tristeza ao ver escolas e hospitais destruídos nas guerras que atingem o mundo e voltou a pedir o fim da escalada de violência no Oriente Médio, denunciando o "massacre" de crianças e inocentes.

"Por favor, continuemos a rezar pela paz, especialmente na Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, para que a escalada termine e o respeito pela vida humana, que é sagrada, seja colocado em primeiro lugar", apelou o Pontífice após a oração do Angelus na Praça São Pedro.

Francisco lamentou que "as primeiras vítimas estão entre a população civil". "Vemos isso todos os dias, muitas vítimas inocentes. Vemos imagens de crianças massacradas todos os dias.