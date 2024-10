Suspeito de espionagem na Itália é preso e diz ter 800 mil dados

Em outra conversa em novembro de 2023, Calamucci teria transferido os dados de "seis, sete milhões de pendrives" que tinha em mãos.

De acordo com os documentos do inquérito, o italiano também tinha uma "enorme quantidade de dados para gerenciar, igual a pelo menos 15 terabytes". Calamucci foi grampeado e chegou a declarar: "É assim que ferramos toda a Itália".

As autoridades também anunciaram que Leonardo Maria Del Vecchio, um dos filhos do proprietário da Luxottica - renomada fabricante de óculos - foi colocado sob investigação no caso de espionagem em larga escala, por supostamente ter compilado secretamente dossiês sobre empresários, alguns políticos, incluindo a ex-prefeita de Milão Letizia Moratti e o presidente do Senado da Itália, Ignazio La Russa, e algumas figuras do entretenimento, como o cantor Alex Britti.

O banqueiro Matteo Arpe também está entre as 60 pessoas investigadas no caso, que na sexta-feira levou à prisão de seis pessoas.

Milhares de informações foram retiradas dos bancos de dados estratégicos nacionais, informou a investigação da diretoria investigativa da Direção Distrital Antimáfia (DDA) de Milão e do escritório nacional antimáfia, acrescentando que "o grupo adotou a "prática padrão" de excluir "dados" e falou em "fazer tudo desaparecer" porque "nunca se sabe".

O ex-policial Gallo, que ficou conhecido pelo caso "Viúva Negra" da Gucci, foi colocado em prisão domiciliar na investigação. Ele foi grampeado dizendo que havia feito milhares de relatórios para Pazzali.