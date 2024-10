Boca de urna mostra disputa apertada em eleição na Ligúria

ROMA, 28 OUT (ANSA) - Pesquisa de boca de urna aponta uma disputa acirrada nas eleições para governador da Ligúria, importante região do noroeste da Itália.

Segundo levantamento feito pelo instituto Opinio Italia para a emissora pública RAI, o prefeito de Gênova, Marco Bucci, independente de centro-direita e apoiado pela premiê Giorgia Meloni, aparece com 47% a 51% dos votos.

Já o ex-ministro da Justiça, do Meio Ambiente e do Trabalho Andrea Orlando, do Partido Democrático (PD), de centro-esquerda, tem de 45,5% a 49,5%. Nicola Morra, ex-senador pelo antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S), aparece com até 2%.