Direita conquista Santiago e impõe derrota a Boric

O Partido Republicano, de extrema direita e liderado por José Antonio Kast, faturou apenas oito cidades, porém não conquistara nenhuma em 2021, enquanto 103 foram para candidatos independentes.

Em declaração na noite de domingo, Boric disse ter ficado "contente com os resultados" das eleições. "Quero destacar a força do progressismo, ninguém pode reivindicar uma vitória avassaladora", acrescentou.

Essas foram as primeiras eleições municipais no país após a reintrodução do voto obrigatório. (ANSA).

