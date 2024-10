Do Coliseu às pirâmides,Itália e Egito querem parceria turística

"Temos muitos sítios e produtos que não são bem comercializados em outros países, mas agora estamos trabalhando nisso, passo a passo: vamos criar novos produtos, vamos construir novos itinerários que possam ser atrativos para segmentos de diferentes países", afirmou o ministro à imprensa em uma estância do Mar Vermelho, no Egito, no último dia 24 de outubro.

Fathy enfatizou que discutiu "um destes produtos" com a ministra do Turismo da Itália. A ideia é beneficiar "pessoas que vêm de longe, por exemplo do Japão, dos Estados Unidos e da China", que "podem combinar Itália e Egito, especialmente se forem interessados" em integrar "o turismo cultural com algumas estadias em estâncias balneares".

"É um modelo em que a Itália e o Egito poderiam colaborar facilmente. Isto é 100% certo", afirmou o ministro depois de focar no conceito de "combinação" de destinos e tipos de férias.

Ao destacar os desenvolvimentos na costa norte do país, área mediterrânea onde estão em andamento grandes investimentos, Fathy reforçou que os turistas ali combinam estadias à beira-mar com hospedagens de bem-estar no oásis de Siwa.

"Se tivermos a atitude certa e a vontade de cooperar, penso que tudo é possível", concluiu o ministro responsável pelo setor de turismo, que gera quase um décimo do PIB egípcio graças a cerca de 15,3 milhões de chegadas, um total que deve será concluído neste ano. (ANSA).