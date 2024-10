Festival de Cinema Italiano divulga seleção da 19ª edição

SÃO PAULO, 28 OUT (ANSA) - Com início no próximo dia 7 de novembro, o Festival de Cinema Italiano divulgou a lista completa dos 29 filmes que compõem a seleção de sua 19ª edição, entre longas inéditos e comédias clássicas italianas.

O público poderá assistir aos filmes em 120 salas em mais de 80 cidades em todas as regiões do Brasil, e também no streaming, até o dia 8 de dezembro.

Entre os 16 lançamentos, há as comédias "Mais um verão em família" (Un Altro Ferragosto), de Paolo Virzí; "Parece Bastante Paris (Pere Parecchio Parigi), dirigida e protagonizada por Leonardo Pieraccioni; além do drama "Adeus, Garoto" (Ciao, Bambino), de Edgardo Pistone; "Em Busca" (À La Recherche); e "Posso Entrar? Uma ode a Nápoles" (Posso Entrare? An Ode to Naples).