Genoa anuncia contratação do atacante Mario Balotelli

GÊNOVA, 28 OUT (ANSA) - O atacante Mario Balotelli, que estava livre no mercado, passou nesta segunda-feira (28) pelos habituais exames médicos em Gênova, na Itália, e assinou seu contrato com o Genoa.

Embora o retorno de Super Mario ao futebol italiano seja visto com dúvidas pelos torcedores, o eneacampeão da Série A enfrenta um momento negativo no setor ofensivo e espera-se que Balotelli agregue experiência e qualidade.

"Estou animado, mas não quero falar muito, apenas começar.