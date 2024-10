Israel aprova projeto de lei para proibir agência da ONU no país

"É escandaloso que um país membro das Nações Unidas tente desmantelar uma agência da ONU que é o fornecedor mais importante de operações humanitárias em Gaza", declarou Juliette Touma, porta-voz da Unrwa, em entrevista à AFP.

Já David Lammy, ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, declarou que as acusações de cumplicidade com o Hamas feitas por Israel contra funcionários da Unrwa foram "todas investigadas" por uma comissão internacional e "não oferecem qualquer justificativa" para a aprovação do projeto de lei.

A votação no Parlamento israelense aconteceu pouco tempo depois de Estados Unidos, através do porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, e da União Europeia, com Josep Borrell, alto representante para Política Externa da UE, pedirem para que o projeto não recebesse sinal verde.

Após o acalorado debate entre os apoiadores da lei e seus oponentes, o Parlamento de Israel também votará um segundo projeto que decidirá o rompimento ou não das relações diplomáticas da nação com a Unrwa. (ANSA).

