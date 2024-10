Israel derrotou Hamas no âmbito militar, diz ministro italiano

Segundo o livro de Vespa, o ministro ainda teria pedido a seu homólogo israelense, Yoav Gallant, que as tropas de Israel não atacassem a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), bem como um cessar-fogo em Gaza.

Por outro lado, Crosetto afirmou que o grupo xiita Hezbollah é "um Estado dentro de um Estado" no Líbano, dado o seu relacionamento com o Irã, "que financiou tudo aquilo que pode destruir Israel e, estando a um passo de ter armas nucleares, se sente no direito de decidir o destino da região nos próximos meses ou anos". (ANSA).

