Itália promete 'grande evento' para centenário de veleiro

SINGAPURA, 29 OUT (ANSA) - O chefe de Estado-Maior da Marinha Militar da Itália, almirante Enrico Credendino, revelou nesta segunda-feira (28) que uma grande celebração está sendo preparada para o centenário do navio Amerigo Vespucci, apelidado como "veleiro mais belo do mundo".

Em entrevista à ANSA, Credendino garantiu que "haverá um grandíssimo evento" por ocasião da data, mas deixou claro que ainda é uma "surpresa".

"É um equilíbrio extraordinário sob todos os pontos de vista.