Mais de 800 mil pessoas foram espionadas na Itália,diz inquérito

MILÃO, 28 OUT (ANSA) - As autoridades italianas revelaram nesta segunda-feira (28) mais informações sobre a rede de espionagem a personalidades e empresários do país europeu, que contava com o apoio de altos funcionários públicos.

Segundo a Direção Distrital Antimáfia (DDA) de Milão, que analisa os supostos dossiês ilegais, existe a possibilidade de que mais de 800 mil pessoas tenham sido "espionadas", em decorrência do acesso abusivo aos bancos de dados.

Nunzio Samuele Calamucci, que foi preso pela polícia, relatou ter à sua disposição um disco rígido contendo 800 mil informações sobre 800 mil pessoas adquiridas do banco de dados da força policial.