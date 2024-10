Meloni indica que alterar regras de cidadania não é prioridade

Atualmente, não há limite geracional para o "jus sanguinis", enquanto filhos de imigrantes nascidos na Itália só podem obter a cidadania após os 18 anos.

"Para além do mérito da questão da cidadania, sobre a qual posso compartilhar alguns pontos da proposta do Força Itália e não compartilho outros, acredito que seja nossa responsabilidade dar a prioridade aos compromissos que assumimos no programa de governo", disse Meloni em um novo livro do jornalista e âncora de TV Bruno Vespa.

"O problema principal dos jovens [imigrantes] de segunda geração são as complicações burocráticas para obtenção da cidadania ao completar a maioridade. Acho que podemos falar disso em vez de modificar a estrutura da lei de cidadania. Mas depois conversaremos com os aliados, como sempre", declarou a premiê.

Meloni é líder do partido de direita Irmãos da Itália (FdI), que, assim como a nacionalista Liga, do ministro da Infraestrutura e dos Transportes, Matteo Salvini, já expressou reservas quanto à proposta do FI, sigla presidida por Tajani.

"Nós estamos dispostos a debater com todos, é uma proposta séria. Nós precisamos de bons cidadãos, não me interessa onde nasceram e a cor da pele", declarou o chanceler durante um evento no fim de semana. (ANSA).