Premiê italiana pede para Venezuela respeitar direitos humanos

Em um comunicado, o Palazzo Chigi afirmou que a premiê "reiterou o apelo ao fim imediato das violações dos direitos humanos, das detenções arbitrárias e das restrições às liberdades fundamentais, em particular contra a oposição política" na Venezuela.

González, que está exilado na Espanha, afirma que venceu as eleições presidenciais de 28 de julho. No entanto, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) declarou Nicolás Maduro como ganhador, mas não divulgou as atas de votação que comprovariam o resultado. (ANSA).

