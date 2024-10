Primeira mensagem enviada na internet completa 55 anos

Cerca de uma hora depois, com a rede se recuperando da falha, o texto completo "login" foi enviado com sucesso. Em 1969, pouquíssimas universidades tinham computadores conectados à Internet: UCLA, Stanford, Universidade da Califórnia, Santa Bárbara e Universidade de Utah.

O sistema Arpanet conectou as instituições que trabalhavam para o Departamento de Defesa no âmbito do programa Arpa (agora Darpa) para novas tecnologias militares.

Dois anos depois, em 1971, o primeiro e-mail foi enviado pelo pesquisador do MIT Ray Tomlinson, enquanto que a World Wide Web como a conhecemos hoje foi imaginada de forma teórica em 1989 pelo cientista da computação britânico Tim Berners-Lee, em Genebra. Já a primeira página web foi publicada em 1991.

Atualmente, pensar na evolução é vertiginoso, tendo em vista que só no WhatsApp, um dos canais possíveis para enviar mensagens agora, são dois bilhões de usuários e 100 bilhões de textos enviados todos os dias. (ANSA).

