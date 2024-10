Promessa do esqui italiano sofre grave acidente em treino

Os treinadores presentes imediatamente foram resgatar a jovem esquiadora, que foi levada às pressas de helicóptero para um hospital em Bolzano.

Lorenzi conquistou um título nacional em sua categoria na temporada passada, além de ter vencido um torneio juvenil no super-G em Sarentino. No Mundial Júnior anterior, ela conseguiu um sexto lugar no downhill. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.