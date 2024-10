'Putin está desesperado', diz Otan sobre tropas norte-coreanas

BRUXELAS, 28 OUT (ANSA) - Os Estados Unidos aumentaram a estimativa do número de soldados da Coreia do Norte na Rússia, que passou de três para 10 mil em uma semana, enquanto a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) reforçou que a presença de forças norte-coreanas em Kursk, território russo na fronteira com a Ucrânia, demonstra o desespero de Vladimir Putin e a escalada da guerra no leste europeu.

"Acreditamos que a Coreia do Norte enviou aproximadamente 10 mil soldados para treinamento no leste da Rússia, o que provavelmente aumentará as forças russas na fronteira com a Ucrânia nas próximas semanas", declarou a vice-secretária para imprensa do Pentágono, Sabrina Singh.

Já o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, também confirmou que "tropas norte-coreanas foram enviadas à Rússia, onde algumas unidades se concentram na região de Kursk".