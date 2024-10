Cafeteria da illy é eleita melhor de SP pelo 3º ano seguido

"Este reconhecimento é especialmente recompensador, pois vem diretamente do público, que mostra estar satisfeito não só com a qualidade dos produtos que oferecemos, mas também com nosso serviço e ambiente, que nos esforçamos muito para manter em um nível alto, condizente com a marca que está em nossa fachada", acrescenta.

Inaugurada em 2021 no número 1497 da Rua Haddock Lobo, nos Jardins, a cafeteria da illy se tornou um ícone de excelência, destacando-se também pelo ambiente acolhedor e moderno, marcado por um lustre de xícaras da illy Art Collection, que representa a ligação da marca fundada em 1933, em Trieste, com a arte.

Além do clássico espresso italiano e bebidas com café elaboradas por baristas certificados pela Università del Caffè a partir de um blend que combina nove variedades da espécie Arabica, sobretudo do Brasil, a loja oferece pratos, sanduíches e doces de inspiração do "Belpaese".

"Somos um símbolo de paixão, arte, inovação e compromisso com a excelência, ética e sustentabilidade. Esse prêmio também mostra nossa capacidade de manter uma clientela fiel, trazendo novidades contínuas ao cardápio", destaca Canepa. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.