Hamas denuncia mais de 90 mortes em ataque de Israel em Gaza

GAZA, 29 OUT (ANSA) - Ao menos 93 pessoas morreram e cerca de 40 seguem sob os escombros após um ataque aéreo de Israel na noite da última segunda-feira (28) em um edifício residencial em Beit Lahia, norte da Faixa de Gaza.

As informações são da Defesa Civil de Gaza, controlada pelo grupo fundamentalista Hamas, que inicialmente havia falado em 55 mortos. A instituição ainda acrescentou que o bombardeio teve como alvo um "prédio de cinco andares pertencente à família de Abu Nasr, atingido pela ocupação israelense na noite passada em Beit Lahia".

Já o diretor do gabinete de imprensa do governo do Hamas, Ismail Al-Thawabta, condenou no Telegram o ataque israelense, chamando a ação de "horrível massacre contra civis, crianças e mulheres".