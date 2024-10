Netflix divulga trailer de série sobre Ayrton Senna

SÃO PAULO, 29 OUT (ANSA) - A Netflix divulgou nesta terça-feira (29) o trailer da série inspirada na história do ex-piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, que será lançada na plataforma de streaming no dia 29 de novembro.

O vídeo tem pouco mais de dois minutos de duração e recebeu milhares de visualizações em um curto espaço de tempo. Nos comentários, diversos usuários brasileiros afirmaram que se emocionaram com o trailer.

A publicação passa rapidamente por diversas etapas da vida de Senna que serão abordadas na série, entre elas a reunião de pilotos que antecedeu o acidente que matou o tricampeão mundial de F1. Na ocasião, o grupo debateu as preocupações em relação à segurança, e o brasileiro deixa a sala irritado ao ser contrariado.