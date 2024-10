'Parthenope' é o drama italiano com maior bilheteria

ROMA, 29 OUT (ANSA) - O filme "Parthenope", de Paolo Sorrentino, é o drama italiano com a maior bilheteria desde a pandemia de Covid-19, após sua estreia nos cinemas da Itália no último final de semana.

O longa do diretor napolitano arrecadou 1,9 milhão de euros (R$ 11,8 milhões) no primeiro fim de semana de exibição em quase 530 salas e 3,6 mil cinemas, que se adicionadas as captações da pré-estreia, ultrapassa os 2 milhões de euros (R$ 74 milhões), posicionando-se em segundo lugar no ranking dos filmes mais assistidos no final de semana no Belpaese, logo após "Venom 3: A Última Rodada", de Kelly Marcel.

O filme de Sorrentino é um drama de fantasia que narra a história de vida de uma mulher napolitana, desde a juventude até os anos em que passa à deriva quando adulta. O longa é descrito como uma obra "focada no percepção que as pessoas têm dos lugares e de si mesmas, além da juventude perdida" do diretor.