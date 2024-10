Quase 45 milhões de eleitores já votaram nos EUA, diz estudo

Nos estados onde estão disponíveis dados por filiação partidária, os democratas levam uma ligeira vantagem em relação aos republicanos, com 8,7 milhões de cédulas registradas contra 7,9 milhões.

No entanto, a quantidade de republicanos que votaram antecipadamente no pleito cresceu significativamente em comparação com os ciclos eleitorais anteriores.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, votou ontem (28) em New Castle, em Delaware, mas outros diversos estados importantes no processo, como Geórgia e Carolina do Norte, permitem o voto antecipado. (ANSA).

