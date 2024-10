Biden chama apoiadores de Trump de 'lixo' e depois se retrata

Trump, que ontem (29) defendeu o polêmico comício, chamando-o de "festa de amor absoluta", rebateu os ataques de Biden. "Uma coisa terrível de se dizer", falou o republicano, comparando as declarações do democrata às de Hillary Clinton em 2016, quando ela definiu apoiadores do magnata como "deploráveis".

"Ninguém ama mais a nossa comunidade latina e a nossa comunidade porto-riquenha do que eu", ressaltou Trump.

Já Harris, que trava uma disputa acirrada com o republicano, preferiu tomar distância das críticas de Biden. "Discordo totalmente dos ataques baseados na polarização eleitoral. Estou convencida que os americanos têm muito mais coisas em comum do que as ideologias que os dividem", destacou. (ANSA).

