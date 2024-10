Itália conquista três medalhas em Copa do Mundo de Confeitaria

ROMA, 30 OUT (ANSA) - A seleção italiana de chefs venceu três medalhas nos principais prêmios do Global Chef Challenge, uma competição gastronômica global disputada em Singapura, informou a Federação Italiana de Cozinha (Federcuochi).

A equipe liderada pelo diretor-geral Gianluca Tomasi e treinada por Pierluca Ardito, subiu a três pódios, conquistando o primeiro lugar geral na categoria "Pastelaria", com Luca Bnà e Mattia Silvio Sabatini; segundo posto na categoria "Cozinha Quente Sênior", com Giuseppe De Vincenzo e Andrea Serale; e terceiro na categoria "Cozinha Quente Júnior", com Francesco Locorotondo.

"Campeões mundiais absolutos, um resultado incrível, fruto de meses e meses de trabalho intenso, treinos exaustivos e muita pesquisa, para apresentar ao júri do Campeonato Mundial pratos impecáveis e criativos, tanto no sabor quanto na estética das apresentações", explicou Tomasi.