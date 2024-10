Itália diz que membros do Hezbollah conseguiram cidadania falsa

PÁDUA, 30 OUT (ANSA) - O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, anunciou nesta quarta-feira (30) que o governo vai revogar as cidadanias obtidas por cinco supostos membros do grupo xiita libanês Hezbollah com documentos falsos.

A notícia chega em meio à polêmica desencadeada por uma proposta de Tajani para limitar a transmissão da cidadania italiana por direito de sangue (jus sanguinis).

"Estamos revogando a cidadania de cinco membros do Hezbollah que tinham obtido o passaporte por meio de uma agência que comprovava com falsa documentação sobre um antepassado. Trata-se de fraudes que são pagas com um preço caro", declarou o ministro.