Mais de 70 cidades do Brasil terão Festival de Cinema Italiano

SÃO PAULO, 30 OUT (ANSA) - O Festival de Cinema Italiano no Brasil, marcado para começar no próximo dia 7 de novembro, promoverá a sétima arte do "Belpaese" para mais de 70 cidades de todas as regiões do país.

Além disso, todos os longas estarão disponíveis em formato online e poderão ser vistos no site oficial do evento cinematográfico, cuja festa de abertura contará com a atriz Giovanna Antonelli como mestre de cerimônia. Até o momento, 79 cidades brasileiras receberão os 29 filmes que compõem a seleção da 19ª edição, entre longas inéditos e comédias clássicas italianas, até o dia 8 de dezembro.

Na região Sudeste, os municípios são Areal (RJ), Casemiro de Abreu (RJ), Engenheiro Paulo de Frontin (RJ), Guapimirim (RJ), Itaocara (RJ), Paraty (RJ), Maricá (RJ), Nova Friburgo (RJ), Niterói (RJ), Vila Pavão (ES), Colatina (ES), Nova Venécia (ES), Petrópolis (RJ), Icaraí (Niterói - RJ), Barra do Piraí (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES).