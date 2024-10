Papa condena violência contra crianças e famílias nas guerras

CIDADE DO VATICANO, 30 OUT (ANSA) - O papa Francisco condenou novamente nesta quarta-feira (30) a violência contra as populações civis, em especial as crianças, em cenários de guerra, como no conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

"Ontem, vi que 150 pessoas inocentes foram metralhadas. O que as crianças, as famílias, têm a ver com a guerra? Elas são as primeiras vítimas", declarou o Pontífice no final da audiência geral, na Praça São Pedro.

Jorge Bergoglio se referiu a "um dos dias mais sangrentos desde o início da guerra", após mais vítimas serem acrescentadas na lista, depois que as forças israelenses atingiram uma dezena de casas na área de Manara, ao sul de Khan Yunis, matando também 14 crianças, seis delas da mesma família.