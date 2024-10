PIB da Itália mostra estagnação no 3º trimestre

ROMA, 30 OUT (ANSA) - O produto interno bruto (PIB) da Itália no terceiro trimestre de 2024 permaneceu inalterado em relação aos três meses anteriores e cresceu 0,4% na comparação com igual período do ano passado.

É o que aponta um relatório preliminar divulgado nesta quarta-feira (30) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat), que diz que a expansão acumulada da economia em 2024 é de 0,4%, ainda distante da meta do governo da premiê Giorgia Meloni, que projeta um crescimento por volta de 1% neste ano.

"A estimativa de hoje, sobre a qual sublinhamos o caráter provisório, é a síntese de um crescimento do setor terciário, de uma leve contração na agricultura, silvicultura e pesca e de uma forte redução na indústria", explicou o Istat.