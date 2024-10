Alemanha fecha 3 consulados do Irã em protesto por execução

BERLIM, 31 OUT (ANSA) - A Alemanha anunciou nesta quinta-feira (31) o fechamento de três consulados do Irã em seu território em reação à execução do dissidente alemão de origem iraniana Jamshid Sharmahd.

Berlim "decidiu fechar os três consulados-gerais iranianos em Frankfurt, Munique e Hamburgo" após "o assassinato" do dissidente por "um regime ditatorial e injusto", afirmou a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock.

Sharmahd, 60, foi executado na última segunda-feira (28) em Teerã pelo crime de "corrupção na terra". Ele foi preso em agosto de 2020 e condenado à morte em 2023 por envolvimento em um atentado em uma mesquita em Shiraz, no sul do país, em abril de 2008. (ANSA).