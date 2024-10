Espanha busca desaparecidos após inundações em Valência

MADRI, 31 OUT (ANSA) - Socorristas da Espanha seguem em busca de desaparecidos nas inundações que devastaram o centro-leste do país, especialmente a Comunidade Valenciana, enquanto a agência meteorológica do governo emitiu um novo alerta para novas tempestades na região.

Até o momento, o balanço contabiliza pelo menos 95 mortos, mas a ministra da Defesa, Margarita Robles, afirmou nesta quinta-feira (31) que ainda há "muitos desaparecidos". "Não podemos dar um número exato", acrescentou.

Em entrevista à emissora pública RTVE, Javier, morador de Sedaví, na província de Valência, disse que ainda há corpos presos sob carros nas ruas. "A necessidade mais urgente é que venham recuperar os cadáveres. É um desastre indescritível", declarou.