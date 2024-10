Hezbollah ataca Israel e mata ao menos 5

ROMA, 31 OUT (ANSA) - Ao menos cinco pessoas morreram na cidade de Metula, no norte de Israel, fronteira com o Líbano, após ataques do grupo xiita Hezbollah nesta quinta-feira (31).

Segundo o presidente do conselho local, citado pelo jornal Haaretz, o bombardeio aconteceu na zona rural, matando quatro trabalhadores provenientes da Tailândia e um israelense. Uma sexta pessoa ficou gravemente ferida.

Um funcionário da equipe de emergência de Metula disse ao Haaretz que o exército do país tinha dado permissão aos agricultores para entrar na área, mesmo sendo uma zona militar fechada.