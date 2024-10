Lançamento de música póstuma de Liam Payne é adiado

LONDRES, 31 OUT (ANSA) - O lançamento do último single de Liam Payne, ex-integrante da boy band One Direction, de 31 anos, que morreu após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, foi adiado.

A informação foi divulgada na última terça-feira (29) pelo cantor norte-americano Sam Pounds, que colaborou com o artista em sua última música, e havia anunciado o evento de lançamento para a próxima sexta-feira (1º).

Em uma publicação nas redes sociais, Pounds explicou sua decisão e pediu respeito à família de Payne, falecido no dia 16 de outubro. "Hoje eu decidiu adiar 'Do No Wrong' e deixar essa decisão para todos os membros da família. Quero que todos os lucros vão para uma instituição de caridade da escolha deles (ou como eles desejarem)", escreveu.