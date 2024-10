Serra Gaúcha prepara eventos por 150 anos de imigração italiana

CAXIAS DO SUL, 31 OUT (ANSA) - Se o Brasil comemora em 2024 os 150 anos da imigração italiana, em 2025 será a vez do Rio Grande do Sul celebrar o 150º aniversário da chegada dos primeiros imigrantes do "Belpaese", que deixaram marcas profundas na cultura, na economia e na sociedade do estado, especialmente na Serra Gaúcha, que prepara um rico calendário de eventos para marcar a ocasião.

A programação será aberta no próximo dia 5 de dezembro, em Caxias do Sul, com a "Cantata de Natal", espetáculo que mistura canto com teatro e que fará uma releitura das celebrações natalinas dos imigrantes italianos, englobando desde os tempos em sua terra de origem até as vivências na Serra Gaúcha, mas sem ignorar os outros povos que também ajudaram a moldar a região.

O evento será realizado na área externa da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), integrante do comitê-executivo responsável pelo calendário dos 150 anos. O colegiado é presidido pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e também conta com representantes da Prefeitura, da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul e do Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre.