Trump imita gari e sobe em caminhão de lixo após gafe de Biden

"O que acham do meu caminhão de lixo? Esse caminhão é uma homenagem a Kamala [Harris, candidata democrata à Casa Branca] e Joe Biden", disse o magnata, que vestiu um colete de gari e se sentou no banco do carona de um caminhão de lixo com o logo de sua campanha.

Harris, por sua vez, vem tentando tomar distância da gafe de Biden, em um cenário que promete uma disputa voto a voto nos chamados estados pêndulos, como Michigan, Pensilvânia e o próprio Wisconsin, onde os dois candidatos aparecem em empate técnico nas pesquisas. (ANSA).

