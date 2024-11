Estátua realista de chocolate homenageia chef Massimo Bottura

MODENA, 1 NOV (ANSA) - O festival do chocolate artesanal de Modena, chamado de "Sciocolà", homenageia em sua edição de 2024 o chef estrelado Massimo Bottura com uma estátua feita completamente com o doce em altura real.

A obra foi produzida pelo mestre chocolateiro Mirco Della Vecchia, a quem Bottura elogiou.

"Estou sem palavras, a semelhança é incrível! Não se trata apenas do ofício de um artesão, mas de um verdadeiro trabalho artístico", afirmou o chef, que também comparou a sua atividade com a de Della Vecchia.