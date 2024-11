'Via do Amor' em Cinque Terre pode ser reaberto antes do Natal

Esses episódios forçaram um novo fechamento temporário da "Via dell'Amore" para garantir a segurança dos visitantes.

"O objetivo é poder reabrir o caminho até o Natal, de forma a garantir visitas em dos períodos mais evocativos do ano, com as Cinque Terre iluminadas. Durante as verificações técnicas, surgiu a necessidade de prosseguir com a detonação de rochas antes de realizar o reforço da parede e a restauração da rede danificada. A intervenção será ainda mais robusta do que a realizada para reabrir o caminho", analisou o prefeito de Riomaggiore, Fabrizia Pecunia.

O "Caminho do Amor" foi submetido a uma reforma, fruto de um acordo entre o governo da Ligúria e os Ministérios dos Bens Culturais e do Meio Ambiente da Itália, após um deslizamento de pedras ferir quatro turistas em 24 de setembro de 2012.

Considerado uma das principais atrações do litoral do país, o local ganhou fama romântica porque na época em que foi construído, meados de 1920, servia de esconderijo para jovens apaixonados. (ANSA).

