Justiça investiga suposta ameaça de Trump a Liz Cheney

WASHINGTON, 2 NOV (ANSA) - O Departamento de Justiça do Arizona, um dos estados-chave das eleições nos EUA, abriu uma investigação sobre uma suposta ameaça de morte por parte do candidato republicano Donald Trump contra a ex-congressista Liz Cheney, filha do ex-vice-presidente Dick Cheney.

O inquérito se refere a uma declaração dada pelo magnata durante um comício em Glendale, Arizona, na última quinta-feira (31).

"Ela é uma louca por guerras. Vamos colocá-la com um rifle ali e nove canos atirando nela, ok? Vamos ver como ela se sente sobre isso, quando as armas estão apontadas para a cara dela", disse Trump na ocasião.